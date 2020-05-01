В Кремле прокомментировали сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

1 Май 2020 2020-05-01T20:37:22+03:00

Ранее информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»

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У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - передают РИА Новости комментарий представителя Кремля на вопрос об официальной информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.

Как писал сайт kp.ru, изначально об ухудшении здоровье глав КНДР американские СМИ. По их данным Ким Чен Ыном якобы перенес операцию, после которой «стоит одной ногой в могиле». При этом не поступило никаких подтверждений этой информации. Позже государственное радио Северной Кореи опровергло эту информацию.

Накануне, перебежчик Чи Сон Хо, которые бежал из КНДР уже 14 лет назад и в настоящее время является сотрудников в законодательном органе власти Южной Кореи рассказал южнокорейскому изданию Yonhap, что сообщения о смерти Ким Чен Ына являются почти на 100% правдивыми.

ИСТОЧНИК KP.RU