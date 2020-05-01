В российской армии выявлено около 2,8 тыс. заразившихся коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T21:03:21+03:00

Около 2,8 тыс. случаев заражения выявлено в армии и военных учебных заведениях России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Около 2,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в армии и военных учебных заведениях России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами», - отмечается в бюллетене военного ведомства.

Согласно данным, случаи заражения подтверждены в 1174 военных вузах, COVID-19 выявлен у 209 преподавателей и воспитанников довузовских военных учебных заведений, а также у 313 представителей гражданского персонала.

Напомним, за минувшие сутки в стране было выявлено 7933 новых случая заражения в 85 регионах. Большинство зараженных в Москве (3561), Подмосковье (797) и Санкт-Петербурге (349). Таким образом число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 1 мая 2020 года достигло 114 431.

Выздоровевшим признали еще 1601 человека, а общее количество перенесших болезнь составило 13 220. Жертвами вирус и сопутствующих заболеваний в стране стали 1169 человек. За последние сутки прирост составил 96 смертей

ИСТОЧНИК KP.RU