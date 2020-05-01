2020-05-01T21:32:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3,3 млн

Жертвами коронавирусной инфекции стали более 235 тысяч человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3,3 млнРаспространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3,3 млнФото: REUTERS
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С начала пандемии в мире зарегистрировано более 3,3 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, количество погибших превысило 235 тысяч человек, а общее количество выздоровевших – более 1 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, по состоянию на пятницу, 1 мая, количество зараженных в мире составляет 3 303 2963, зарегистрировано стали 235 290 летальных исхода, выздоровели - 1 039 588.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 млн на этой недели, 27 апреля. Сегодня, 1 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, глобальный режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением COVID-19 остается в силе.

В России за минувшие сутки было выявлено 7933 новых случая заражения в 85 регионах. Большинство инфицированных зарегистрированы в Москве (3561), Подмосковье (797) и Санкт-Петербурге (349). Таким образом число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 1 мая 2020 года достигло 114 431.

ИСТОЧНИК KP.RU

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