2020-05-01T22:15:54+03:00
В мире

NASA в ближайшие дни надеется договориться о месте на корабле «Союз»

Американская компания собирается купить одно место для доставки американского астронавта на МКС в октябре 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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NASA в ближайшие дни надеется договориться о месте на корабле «Союз»NASA в ближайшие дни надеется договориться о месте на корабле «Союз»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшие дни американская компания NASA и корпорация «Роскосмос» могут договориться о покупке одного дополнительного места на российском космическом корабле «Союз» для доставки американского астронавта на МКС в октябре 2020 года. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн и утонил, что сейчас обсуждается стоимость места.

«Думаю, мы очень близки к завершению переговоров, это может завершиться в ближайшие дни (…) Наши обсуждения с "Роскосмосом" сейчас касаются цены, (нам) нечего больше предложить сейчас», - заявил глава американской компании.

Брайденстайн отметил, что последние девять лет NASA покупала поездки на российских «Союзах», но «цена выросла значительно, сейчас мы пытаемся договориться о ней».

Напомним, в сентябре прошлого года NASA решила купить места на «Союз», несмотря на то что планировался экипаж только из российских космонавтов. Речь идет о полетах на МКС, запланированных на осень 2020 и весну 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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