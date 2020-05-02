Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 мая 2020 года составило 12 507 человек

2 Май 2020 2020-05-01T22:33:06+03:00

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К утру 2 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 12 507 случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области. По сообщениям оперативного штаба по противодействию распространения инфекции в регионе, с начала эпидемии взято более 178 тысяч анализов.

В общую статистику зараженных входят и уже переболевшие коронавирусом. Но их пока меньше 4% — 458 пациентов. Также в регионе зафиксировано 109 случаев летальных исходов.

Напомним, в Московской области до 11 мая сохраняется действие режима полной самоизоляции. Покинуть дом можно только в исключительных случаях. Все они описаны в губернаторском указе: поход в магазин, аптеку, больницу, поездка на работу или выгул домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома.

Также жители Подмосковья должны получать цифровой пропуск для любых поездок. Есть несколько видов кодов: на работу, для обращения за медпомощью или для личных дел, вроде той же поездки в магазин. За отсутствие кода грозит штраф — до 5 тысяч рублей.

Кроме того, глава Московской области подписал указ о «масочном режиме». Пока он носит рекомендательный характер, но по прошествии праздников станет обязательным.

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Начиная с 12 мая требование использовать средства защиты становится обязательным. Отметим, что исходя из текста указа, на улицах респиратор не требуется. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU