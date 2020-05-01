Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине вместе с коллегой из России

1 Май 2020 2020-05-01T22:39:02+03:00

Представитель Украины заявил, что «в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков»

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России и Белоруссии по случаю 75-летия Победы.

Как пишет газета Der Tagesspiegel, бургомистр немецкой столицы Михаэля Мюллера сообщил, что основной целью мероприятия было почтить память, «прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной Армии, которые взяли Берлин».

В то же время Мельник не просто ответил отказом, но заявил, что хоть и ценит приглашение бургомистра «в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с российским коллегой. Он указал на конфликт в Донбассе и обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и аннексии Крыма.

Напомним, в субботу, в мае, когда года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, российский посол Сергей Нечаев примет участие в торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции.

ИСТОЧНИК KP.RU