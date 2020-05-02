2020-05-01T22:44:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 мая 2020 года возросло до 3561 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 мая 2020 года возросло до 3561 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписан 631 благополучно излечившийся пациент.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 57300 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3561 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 5766 пациентов, за сутки – 631.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 40% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65, 10% – от 66 до 79 лет, 6,2% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7,3% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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