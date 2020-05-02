2020-05-01T22:47:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 2 мая 2020: жители столицы вместо самоизоляции наслаждаются погодой на майских праздниках

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 2 мая 2020
Андрей АБРАМОВ
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В Москве зарегистрировано 57 300 случаев заболевания коронавирусом.В Москве зарегистрировано 57 300 случаев заболевания коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве зарегистрировано 57 300 случаев заболевания коронавирусом. Накануне прибавилось более 3,5 тысяч новых больных. Все заболевшие COVID-2019 находятся под наблюдением медиков.

Статистика выздоровевших также немного выросла. За минувшие сутки более 600 пациентов сняли из-под медицинского наблюдения. Общее число излечившихся превысило 5,7 тысяч человек. Грубо говоря, это каждый десятый заболевший.

Известный врач Денис Проценко, который возглавляет больницу в Коммунарке, сообщил условие всплеска эпидемии коронавируса. Главным врагом стабилизации ситуации доктор назвал майские праздники.

1 мая в Москве хоть и не было уличных шествий, но народ все равно повалил греться на солнышке. Корреспонденты «КП» прогулялись (исключительно в рабочих целях) по центральным улицам, паркам и жилым кварталам. Найти ни одну компанию шашлычников не удалось. Зато сделали яркие кадры, как москвичи не стесняясь нарушают самоизоляцию.

Пандемия коронавируса не смогла помешать 14 тысячам пар влюбленных, которые расписались в московских загсах с января по март. Был поставлен даже новый рекорд. На майских праздниках еще 600 пар сыграют свадьбу.

В столице запустили первые Zoom-экскурсии. Корреспондент «КП» не пожалел 200 рублей и записался, хотя можно было все посмотреть бесплатно. О том, как это происходило, и где посмотреть крутые лекции без оплаты — в нашем материале.

На станциях метро и МЦК сняли входные двери — чтобы люди меньше к ним прикасались, а в вестибюлях улучшился воздухообмен. Также в Дептрансе сообщили о мерах безопасности, которые принимают в связи с распространением коронавируса.

Также ведомство разработала бота для Telegram, который умеет распознавать, привязан ли ваш цифровой пропуск к карте «Тройка». О том, где еще можно это проверить и как воспользоваться программой, в нашем материале на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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