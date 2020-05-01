В Минстрое коронавирус не выявлен никого, кроме министра Якушева и заместителя Волкова,

1 Май 2020 2020-05-01T23:16:30+03:00

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Все руководители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Положительный результат был обнаружен только у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает РИА Недвижимость, в пресс-службе министерства отметили, что у остальных COVID-19 не выявлен.

Как писал сайт kp.ru, 1 мая стало известно о том, что в больницы с диагнозом коронавирус находятся министр Якушев и его заместитель Волков. Глава Минстроя сообщил, что будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц, но останется на связи. Исполнять его обязанности будет замминистра Никита Стасишин.

В четверг, 30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр Михаил Мишустин. На время лечения коронавируса глава кабмина будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, тем не менее он также отметил, что будет оставаться на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU