2020-05-02T01:19:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 мая 2020: всех обяжут носить маски,

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 2 мая 2020
Андрей АБРАМОВ
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За минувшие сутки в Подмосовье коронавирус диагностирован еще у 797 жителей.За минувшие сутки в Подмосовье коронавирус диагностирован еще у 797 жителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Подмосковье коронавирус диагностирован еще у 797 жителей. Об этом сообщает региональный оперштаб. Всего же в регионе зафиксировано 12,5 тысяч случаев заболевания.

В стране начались майские праздники — выходные дни и теплая погода так и манят выйти на улицу. Однако делать этого не стоит. В регионе до 11 мая сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Нарушителям грозит штраф. Во время нерабочих, контролировать соблюдение изоляции будут свыше 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти.

Предупреждают власти и от выездов на шашлыки в лес. Егеря будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-службе Комитета лесного хозяйства области. Нарушителей будут наказывать за нарушение самоизоляции и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Также названы регионы Подмосковья, где больше всего жителей остаются дома. Лидерами стали Лобня, Королев, Балашиха, Ивантеевка, Долгопрудный и Красногорск. В конце рейтинга Ногинск, Солнечногорск, Котельники, Ступино.

Кстати, всего с начала пандемии в Московской области выписали свыше двух тысяч штрафов тем, кто вышел из дома без исключительной причины из особого списка или не оформил цифровой пропуск. Штраф за это от 4 тысяч рублей.

В Московской области начал действовать «масочный режим». Дополнения к своему указу подписал губернатор Андрей Воробьев. До 11 мая включительно, носить защиту в магазинах, аптеках и прочих людных местах — рекомендуется. С 12 числа это требование властей становится обязательным.

Тем временем подмосковная природа настолько очистилась, что дикие животные вольготно гуляют не только по окрестным лесам. Медведи повадились забредать в села. Участились также сообщения о волках и лисах, замеченных вблизи поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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