2020-05-01T23:09:23+03:00
В мире

Трамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантина

Протестующие внутри мичиганского Капитолия требуют снятия ограничительных мер [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантинаТрамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантинаФото: REUTERS
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Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер должна пойти на диалог и заключить сделку с протестующими местными жителями, которые требуют снятия ограничительных карантинных мер. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Губернатор Мичигана должна немного уступить и потушить огонь. Это очень хорошие люди, но они злые. Они хотят вернуть свою спокойную жизнь! Поговорить с ними, заключить сделку», - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее Уитмер продлила режим самоизоляции и режим ЧС в Мичигане до 28 мая. Такие меры были приняты после демонстрации с участием сотни протестующих, часть из которых даже была вооружена.

Напомним, массовые митинги против карантина начались в некоторых штатах США с сардины мая. В штате Калифорния на протест вышли более ста человек, которые сравнили распоряжение о самоизоляции с тиранией.

Напомним, США уже долгое время удерживает лидерство по количеству заражённых и умерших от коронавируса. По последним данным в стране зафиксировано 1 095 304 случая заражений, 63 871летальных исхода и 155 737 вздоривших. Трамп объяснил такие показатели «лучшей в мире системой тестирования» в США.

Вооруженные протестующие внутри мичиганского Капитолия требуют снятия карантинных мер.На данный момент США является наиболее пострадавшей страной в мире от эпидемии коронавируса. Согласно официальным данным, в государстве зафиксировано более одного миллиона подтвержденных случаев заражения, 62 996 из которых – летальные

ИСТОЧНИК KP.RU

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