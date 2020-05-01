В Узбекистане прорвало дамбу и затопило поселок, есть жертвы

1 Май 2020 2020-05-01T23:34:45+03:00

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В пятницу, 1 мая, в Узбекистане прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища, в результате затопило поселок Кургантепа. Из поселка и соседних населенных пунктов эвакуированы порядка 12 тысяч жителей.

К этому часу стало известно о двух жертвах вызванного прорывом наводнения: погибли двое детей – 14-летняя девочка и ее 9-летний брат. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джизакской области, уточнив, что старшая сестра с братишкой возвращались с продуктами из магазина домой через затопленный поселок, и детей унесло мощным потоком воды.

Тело девочки-подростка через несколько часов обнаружили недалеко от русла реки, а мальчика нашли без сознания и доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.

Прорыв плотины произошел утром. К этому времени поток воды из водохранилища иссяк. Аварийно-спасательные работы продолжаются, в них участвуют более тысячи сотрудников МЧС, задействовано нескольких сотен единиц спецтехники, передает ТАСС.

Причиной ЧП называют утечку воды на шестой пикетной стене дамбы водохранилища «Сардоба».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776641" frameborder="0"></iframe> В Узбекистане прорвало часть дамбы "Сардоба".

ИСТОЧНИК KP.RU