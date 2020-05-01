В Узбекистане прорвало дамбу и затопило поселок, есть жертвы
В пятницу, 1 мая, в Узбекистане прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища, в результате затопило поселок Кургантепа. Из поселка и соседних населенных пунктов эвакуированы порядка 12 тысяч жителей.
К этому часу стало известно о двух жертвах вызванного прорывом наводнения: погибли двое детей – 14-летняя девочка и ее 9-летний брат. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джизакской области, уточнив, что старшая сестра с братишкой возвращались с продуктами из магазина домой через затопленный поселок, и детей унесло мощным потоком воды.
Тело девочки-подростка через несколько часов обнаружили недалеко от русла реки, а мальчика нашли без сознания и доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.
Прорыв плотины произошел утром. К этому времени поток воды из водохранилища иссяк. Аварийно-спасательные работы продолжаются, в них участвуют более тысячи сотрудников МЧС, задействовано нескольких сотен единиц спецтехники, передает ТАСС.
Причиной ЧП называют утечку воды на шестой пикетной стене дамбы водохранилища «Сардоба».
В Узбекистане прорвало часть дамбы "Сардоба".
ИСТОЧНИК KP.RU