Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 мая 2020 составило 57 300 человек

2 Май 2020 2020-05-01T23:39:48+03:00

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По состоянию на утро 2 мая число заболевших коронавирусом в Москве равняется 57 300 человек. Это последние данные, опубликованные на сайте столичной мэрии. Туда их передает оперштаб по противодействию распространения COVID-2019.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Однако не всех оставляют в больнице. Некоторые лежат в стационарах, некоторых отпускают домой. Последним запрещено покидать место жительства до полного выздоровления. За их состоянием врачи следят дистанционно.

Общее число инфицированных состоит не только из болеющих в данный момент. Сюда включена статистика летальных исходов и число выздоровевших. По состоянию на 2 мая от коронавируса в Москве выздоровели 5766 горожан. Скончались от «ковида» 695 человек.

Напомним, в Москве до 11 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. Например, за продуктами, в аптеку, для поездки в больницу или на работу. Для перемещения на любом транспорте — личном или общественном — нужно получать цифровой пропуск. Без него могут выписать штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU