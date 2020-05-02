4 мая из Лос-Анджелеса в Москву вернутся около 200 россиян

2 Май 2020 2020-05-02T00:17:52+03:00

4 мая россияне могут вылететь из Соединенных Штатов в Москву рейсом из Лос-Анджелеса Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 4 мая, около 200 россиян вернутся домой из Соединенных Штатов рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса в Москву. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию. Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек», - приводит его слова пресс-служба российского посольства в США на своей странице в Facebook.

Анатолий Антонов отметил, что на западном побережье США «остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой», поэтому на этот раз было принято решение отправить наших соотечественников именно из Лос-Анджелеса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что количество мест на борту самолета ограничено, а списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги».

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ИСТОЧНИК KP.RU