4 мая из Лос-Анджелеса в Москву вернутся около 200 россиян
В понедельник, 4 мая, около 200 россиян вернутся домой из Соединенных Штатов рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса в Москву. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию. Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек», - приводит его слова пресс-служба российского посольства в США на своей странице в Facebook.
Анатолий Антонов отметил, что на западном побережье США «остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой», поэтому на этот раз было принято решение отправить наших соотечественников именно из Лос-Анджелеса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что количество мест на борту самолета ограничено, а списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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