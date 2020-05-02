2020-05-02T00:35:47+03:00
Спорт

Бой Поветкина с Уайтом может пройти в конце июля или начале августа

Поединок российского боксера и британца будет проходить без зрителей, при пустых трибунах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский боксер Александр ПоветкинРоссийский боксер Александр ПоветкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поединок российского боксера россиянина Александра Поевткина и британца Дилина Уайта, который должен был состояться 2 мая и был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, может пройти в конце июля или начале августа, причем сражаться за титул чемпиона мира они будут при пустых трибунах. Об этом сообщил телеканалу Sky Sports промоутер Эдди Хирн.

«Мы планируем провести бой Поветкина и Уайта без зрителей, поскольку это будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований», - сказал Хирн.

Он отметил, что пока не знает, как именно будет организован этот бой, но состязания боксеров «должны вернуться громко».

«Я верю, что получится провести бой Поветкина и Уайта. Возможно, он пройдет в конце июля или в начале августа», - добавил промоутер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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