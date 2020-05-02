Трамп отказался отвечать журналистам, жив ли Ким Чен Ын

2 Май 2020 2020-05-02T01:19:21+03:00

Президент США сказал, что не хочет об этом говорить

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Президент США Дональд Трамп во время очередного брифинга в Белом доме отказался отвечать на вопрос, как себя чувствует северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает агентство Reuters.

Когда Трампа спросили, жив ли глава КНДР, он ответил коротко: «Я не хочу говорить об этом».

«Мы что-нибудь скажем об этом в надлежащее время», - добавил он. Ранее Трамп заявил, что знает о состоянии Ким Чен Ына, но говорить на эту тему не будет, пожелав коллеге из Пхеньяна здоровья.

Напомним, как писал сайт kp.ru, председатель Госсовета Северной Кореи не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 апреля Ким Чен Ын пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, основателя КНДР. После этого на фоне отсутствия какой-либо официальной информации о том, где он находится и с то с ним происходит, в прессе стали появляться слухи о том, что Ким Чен Ын или тяжело болен, или умер.

Однако 1 мая южнокорейское издание со ссылкой на ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) сообщило, что северокорейский лидер впервые за 20 дней появился на публике, приняв участие в торжественной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

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СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат.

Этим событиям предшествовали публикации СМИ о «тяжёлом состоянии» молодого (нет и 40 лет) политика: якобы ему провели операцию на сердце, но та прошла неудачно, и Ким впал в кому (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU