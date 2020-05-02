Помпео сообщил, что США получили образец коронавируса от Китая

2 Май 2020 2020-05-02T01:49:26+03:00

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Соединенные Штаты только пару дней назад получили от Китая образец коронавируса COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в вечернем эфире одного из американских политических ток-шоу.

По его словам, Пекин утверждает, что китайская сторона как во время вспышки заболевания на своей территории, так и когда инфекция стала распространяться в другие страны, действовала совершенно прозрачно, «но как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса».

«Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы», - сказал Помпео, в очередной раз обвинив власти КНР в утаивании информации о COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава госдепа ранее говорил, что Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса, а президент США Дональд Трамп до этого заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU