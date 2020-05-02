2020-05-02T03:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, как Россия будет выходить из карантина

Глава Роспотребнадзора в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» отметила, что выход будет поэтапным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна ПоповаГлавный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову рассказала, как наша страна будет выходить из карантина.

«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая», - пояснила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что именно от этого от этого «этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки коронавируса COVID-19 85 регионах России зафиксирован 114431 случай заболевания, умерли 1169 человек. За минувший день медики выявили 7933 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 13220 пациентов. Режим самоизоляции в стране продлен до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попова рассказала, чем грозит нарушение самоизоляции в праздники
В Минстрое рассказали, как себя чувствует заболевший коронавирусом Якушев
Попова рассказала, как Россия будет выходить из карантина
В КНДР раскрыли подробности первого появления Ким Чен Ына на публике
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса
Германия отказалась вывести «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Помпео сообщил, что США получили образец коронавируса от Китая
Трамп отказался отвечать журналистам, жив ли Ким Чен Ын
Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике
Бой Поветкина с Уайтом может пройти в конце июля или начале августа
4 мая из Лос-Анджелеса в Москву вернутся около 200 россиян
В США одобрили применение «ремдесивира» при лечении больных с коронавирусом
В Узбекистане прорвало дамбу и затопило поселок, есть жертвы
Трамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантина
В Минстрое коронавирус не выявлен ни у кого, кроме министра Якушева и его заместителя