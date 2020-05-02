Попова рассказала, как Россия будет выходить из карантина
Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову рассказала, как наша страна будет выходить из карантина.
«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая», - пояснила глава Роспотребнадзора.
Анна Попова добавила, что именно от этого от этого «этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения».
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки коронавируса COVID-19 85 регионах России зафиксирован 114431 случай заболевания, умерли 1169 человек. За минувший день медики выявили 7933 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 13220 пациентов. Режим самоизоляции в стране продлен до 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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