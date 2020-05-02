2020-05-02T03:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, чем грозит нарушение самоизоляции в праздники

В эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Анна Попова призвала россиян максимально сократить круг общения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна ПоповаГлавный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову призвала россиян максимально сократить круг общения в майские праздники, чтобы не допустить увеличения числа больных коронавирусом. Она рассказала, чем грозит нарушение режима самоизоляции в эти дни.

«Количество людей среди нас, которые могут носить вирус, сегодня достаточно большое. Поэтому любое нарушение приведет к тому, что количество их будет увеличиваться очень быстро и очень сильно. Вот почему сегодня главная задача – это разобщение людей. Поэтому и речь о том, чтобы не сорваться», - пояснила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, сегодня людям нужно общаться «только с теми, с кем мы уже в течение четырех недель вместе проходим этот период изоляции».

«Это самое главное. И при выходе на улицу, при походе в магазин соблюдать все правила. Конечно, обязательны перчатки, конечно, обязательна маска», - подчеркнула Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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