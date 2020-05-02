2020-05-02T04:36:51+03:00
Политика

Трамп предложил назначить послом США на Украине Кейта Дейтона

Ранее генерал-лейтенант в отставке служил военным атташе в американском посольстве в России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, наконец, придумал, кого можно назначить на свободную уже около года должность американского посла на Украине. Возглавить дипломатическую миссию в Киеве он предложил руководителю Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенанту в отставке Кейту Дейтону.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона «на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине».

Ранее отставной генерал-лейтенант Дейтон уже занимался дипломатической работой. В частности, служил военным атташе в американском посольстве в России. Он владеет русским и немецким языками, передает ТАСС.

Напомним, предыдущий американский посол в Киеве Мари Йованович оставила этот пост в мае прошлого года, одновременно с завершением полномочий бывшего президента Незалежной Петра Порошенко. Как писал сайт kp.ru, ранее на слушаниях в конгрессе она заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко пытался «подмочить» ее репутацию, рассказав о «списке неприкасаемых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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