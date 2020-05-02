Трамп предложил назначить послом США на Украине Кейта Дейтона
Президент США Дональд Трамп, наконец, придумал, кого можно назначить на свободную уже около года должность американского посла на Украине. Возглавить дипломатическую миссию в Киеве он предложил руководителю Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенанту в отставке Кейту Дейтону.
Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона «на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине».
Ранее отставной генерал-лейтенант Дейтон уже занимался дипломатической работой. В частности, служил военным атташе в американском посольстве в России. Он владеет русским и немецким языками, передает ТАСС.
Напомним, предыдущий американский посол в Киеве Мари Йованович оставила этот пост в мае прошлого года, одновременно с завершением полномочий бывшего президента Незалежной Петра Порошенко. Как писал сайт kp.ru, ранее на слушаниях в конгрессе она заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко пытался «подмочить» ее репутацию, рассказав о «списке неприкасаемых».
ИСТОЧНИК KP.RU