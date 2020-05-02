Попова: Почти половина заболевших переносят COVID-19 бессимптомно
Почти половина заболевших коронавирусом переносят заболевание COVID-19 бессимптомно. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вчера и сегодня мы видим такой «зубец» (в графике роста числа заболевших), как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем 7 дней. Ровной - по количеству ежедневно регистрируемых случаев. Хочу сказать, что даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных – это люди, которые болеют бессимптомно», - пояснила она.
Глава Роспотребнадзора при этом уточнила, что «максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию» с заболеванием в стране.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки коронавируса COVID-19 85 регионах России зафиксировано более 114,4 тысячи случаев заболевания, умерли 1169 человек. За минувший день медики выявили почти восемь тысяч новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц свыше 13,2 тысячи пациентов. Режим самоизоляции в стране продлен до 11 мая.
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»