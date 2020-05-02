Из Дели в Москву и Петербург вылетели более 270 россиян

2 Май 2020 2020-05-02T05:13:21+03:00

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Ранним утром в пятницу, 2 мая, из Индии на Родину вылетели более 270 россиян, причем среди пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Аэрофлот» находится четыре совсем маленьких ребенка. Об этом сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

«Сегодня специальным рейсом «Аэрофлота» по маршруту «Дели – Санкт-Петербург – Москва» Индию покинули 273 человека (269 взрослых и четыре младенца), которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг», - сказал дипломат.

Андрей Фёдоров также рассказал, что в течение месяца посольство «оказывало людям всяческую поддержку, в том числе финансовую». Более 130 наших соотечественников, которые не по своей вине застряли в Индии на фоне пандемии коронавируса COVID-19, «были обеспечены бесплатным жильем и питанием», а тем, кто нуждался в медицинской помощи, сотрудники дипмиссии помогли ее получить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в майские праздники запланированы несколько вывозных рейсов, в том числе из Германии, Египта, Таиланда, Китая и США.

ИСТОЧНИК KP.RU