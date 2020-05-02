Последние новости на утро 2 мая 2020: В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Якушева

2 Май 2020 2020-05-02T06:50:52+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 2 мая 2020 года

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, которого в пятницу, 1 мая, положили в больницу с коронавирусной инфекцией, чувствует себя неплохо, его состояние нормальное. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя, отметив, что все руководители ведомства регулярно сдают тесты на COVID-19, и изначально болезнь была выявлена у замминистра Дмитрия Волкова.

Накануне стало известно, что министр госпитализирован с коронавирусом. Якушев сказал, что он решил лечиться под присмотром врачей, и пообещал оставаться на связи.

Испания уведомила Россию о задержании экс-заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, которого российские правоохранители объявили в международный розыск еще в прошлом году.

Утром в субботу, 2 мая, на крупнейшем в России плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в порту Находки произошло ЧП: взорвался газовый баллон, в результате погиб мужчина, а пострадала женщина.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 1 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Таким образом, председатель Госсовета КНДР впервые за 20 дней появился на публике. Он лично разрезал символическую ленточку, потом помахал рукой строителям, которые только что сдали объект, а те в ответ дружно кричали ему «Ура!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU