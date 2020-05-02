2020-05-02T08:34:06+03:00
Общество

Медицинские маски оказались потенциально опасными

Угроза здоровью человека оказалась неожиданной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медицинские маски могут нанести урон здоровью человека совершенно неожиданным образомМедицинские маски могут нанести урон здоровью человека совершенно неожиданным образомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медицинские маски оказались опасными для здоровья человека с неожиданной стороны. Выброшенная после использования маска представляет угрозу заражения и становится рассадником инфекции, рассказал исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

Он отметил, что источником инфекции могут также стать маски, резиновые перчатки, фольга от блистера с таблетками и даже ушные палочки.

- Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа, - заявил эколог радио Sputnik.

Вопрос утилизации средств защиты стал острым совсем недавно. С начала пандемии коронавируса люди стали использовать и выбрасывать огромное количество масок и перчаток. Они попадают в систему сортировки отходов, где заразиться могут рабочие.

Андрей Нагибин предлагает обезопасить рабочих, которые занимаются ручной переработкой "вторички", создав отдельную систему сбора средств защиты и поставив контейнеры специально для отходов класса "Б". Затем их следует уничтожить.

- Для медотходов класса "Б" необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать, – рекомендует эколог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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