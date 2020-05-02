2020-05-02T09:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число тестирований на COVID-19 в Москве увеличено вдвое

За последнюю неделю российская столица добилась кардинальных изменений в этой области
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Число тестирований на коронавирус в Москве увеличено вдвое. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, президент России Владимир Путин на последнем селекторе с регионами сказал, что самое главное в борьбе с коронавирусом не абстрактная статистика, а жизнь конкретных людей. Как подчеркнул мэр, была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи.

«За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов... Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - написал мэр.

По его словам, за последние недели поликлиническая сеть столицы кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», - подчеркнул мэр.

Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.

«Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс- тестов на антитела. Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», - написал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач Денис Проценко опубликовал новые данные о количестве заражённых в больнице в Коммунарке
Собянин сообщил, что все средства от штрафов пойдут на лекарства для заражённых коронавирусом
В России провели почти 4 миллиона тестов на коронавирус
Умер актёр из сериала "Клиника" Сэм Ллойд
Число тестирований на COVID-19 в Москве увеличено вдвое
Учёные сообщили о пяти проявлениях коронавируса на коже
Медицинские маски оказались потенциально опасными
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия
"У меня не будет дома": Илон Маск собирается продать все свои вещи и имущество
Последние новости на утро 2 мая 2020: В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Якушева
Жертвами беспорядков в колонии в Венесуэле стали 46 заключенных
При взрыве на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 мая 2020 года возросло до 3561 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 мая 2020 года составило 12 507 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 мая 2020: всех обяжут носить маски
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 мая 2020 года возросло до 658 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 2 мая 2020: жители столицы вместо самоизоляции наслаждаются погодой на майских праздниках
Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 мая 2020 составило 57 300 человек
На плавбазе «Всеволод Сибирцев» взорвался газовый баллон, пострадали два человека