Число тестирований на COVID-19 в Москве увеличено вдвое

2 Май 2020 2020-05-02T09:57:02+03:00

За последнюю неделю российская столица добилась кардинальных изменений в этой области

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Число тестирований на коронавирус в Москве увеличено вдвое. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, президент России Владимир Путин на последнем селекторе с регионами сказал, что самое главное в борьбе с коронавирусом не абстрактная статистика, а жизнь конкретных людей. Как подчеркнул мэр, была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи.

«За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов... Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - написал мэр.

По его словам, за последние недели поликлиническая сеть столицы кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», - подчеркнул мэр.

Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.

«Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс- тестов на антитела. Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», - написал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU