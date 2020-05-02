Коронавирус у Кевина Дюранта: что известно о состоянии здоровья баскетболиста

2 Май 2020 2020-05-02T11:19:38+03:00

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант и трое других игроков команды вылечились от коронавируса, сообщает ESPN. О выздоровлении четырёх участников "Бруклин Нетс" рассказал на пресс-конференции генеральный менеджер команды Шон Маркс.

18 марта стало известно о заражении COVID-19 Кевина Дюранта. Он сообщил о болезни сам, остальные заболевшие игроки сохранили анонимность.

- Пока все здоровы. Парни с положительным результатом прошли 14-дневную самоизоляцию и карантин. Они все ещё практикуют социальное дистанцирование, как и все мы. Они здоровы, как все, как и остальная часть команды и сотрудники прямо сейчас, - рассказал Шон Маркс.

Напомним, НБА остановила сезон после положительного теста на коронавирус игрока "Юта Джаз" Руби Гобера.

Ранее сайт kp.ru сообщал о спортсменах, заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU