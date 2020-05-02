Американские СМИ заявили, что в США следят за российскими военными заводами

2 Май 2020 2020-05-02T10:30:56+03:00

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Базирующаяся в США геопространственная аналитическая компания Orbital Insights сообщила, что из-за коронавируса следит за активностью российских предприятий оборонной промышленности с помощью сигналов мобильных телефонов, передаёт издание Defense One.

Компания представила отчёт, в котором сообщается, что из-за коронавируса российские военные заводы замедлили производство и сократили число сотрудников, приходящих на производство. Издание отметило, что данные в отчёте получили с помощью анонимной информации с мобильных телефонов. В отчёте также содержится информация из открытых источников.

ИСТОЧНИК KP.RU