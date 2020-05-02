Американские СМИ заявили, что в США следят за российскими военными заводами
Базирующаяся в США геопространственная аналитическая компания Orbital Insights сообщила, что из-за коронавируса следит за активностью российских предприятий оборонной промышленности с помощью сигналов мобильных телефонов, передаёт издание Defense One.
Компания представила отчёт, в котором сообщается, что из-за коронавируса российские военные заводы замедлили производство и сократили число сотрудников, приходящих на производство. Издание отметило, что данные в отчёте получили с помощью анонимной информации с мобильных телефонов. В отчёте также содержится информация из открытых источников.
ИСТОЧНИК KP.RU