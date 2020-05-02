Учёные изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России

2 Май 2020 2020-05-02T10:41:49+03:00

Учёные из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Учёные из Сингапура сдвинули сроки предполагаемого окончания пандемии коронавируса в России. Ранее они сообщали, что рост заболеваемости в стране прекратится 4 августа. По новому прогнозу это случится 8 августа, сообщается в данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU