2020-05-02T10:41:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Учёные изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России

Ранее специалисты сообщали, что эпидемия завершится 4 августа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёные из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дняУчёные из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Учёные из Сингапура сдвинули сроки предполагаемого окончания пандемии коронавируса в России. Ранее они сообщали, что рост заболеваемости в стране прекратится 4 августа. По новому прогнозу это случится 8 августа, сообщается в данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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