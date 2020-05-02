Учёные изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
Ранее специалисты сообщали, что эпидемия завершится 4 августа
Учёные из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Учёные из Сингапура сдвинули сроки предполагаемого окончания пандемии коронавируса в России. Ранее они сообщали, что рост заболеваемости в стране прекратится 4 августа. По новому прогнозу это случится 8 августа, сообщается в данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
ИСТОЧНИК KP.RU