2020-05-02T12:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки погибли 57 человек с диагнозом коронавируса

Выздоровели 1 793 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всего от эпидемии коронавируса в стране погибли 1 222 человекаВсего от эпидемии коронавируса в стране погибли 1 222 человекаФото: REUTERS
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Число летальных исходов среди заражённых коронавиурсом в России составило 57 человек за минувшие сутки. Всего от эпидемии коронавируса в стране погибли 1 222 человека.

Выздоровели за сутки 1 793 пациента с коронавирусом. Всего в

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 9 623 новых заражений коронавирусом. Общее число заболевших достигло 124 054 человека.

В Москве число заражённых увеличилось на 5 358 человек и достигло 62 658.

46,6% новых больных переносят вирус бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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