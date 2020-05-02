В России за сутки погибли 57 человек с диагнозом коронавируса
Выздоровели 1 793 пациента
Всего от эпидемии коронавируса в стране погибли 1 222 человекаФото: REUTERS
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Число летальных исходов среди заражённых коронавиурсом в России составило 57 человек за минувшие сутки. Всего от эпидемии коронавируса в стране погибли 1 222 человека.
Выздоровели за сутки 1 793 пациента с коронавирусом. Всего в
Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 9 623 новых заражений коронавирусом. Общее число заболевших достигло 124 054 человека.
В Москве число заражённых увеличилось на 5 358 человек и достигло 62 658.
46,6% новых больных переносят вирус бессимптомно.
ИСТОЧНИК KP.RU