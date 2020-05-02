2020-05-02T12:05:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Москве рекордное количество выявленных за сутки заражений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минздрав РФ: пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизироваласьМинздрав РФ: пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизироваласьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он также отметил, что коронавирус продолжает активное распространение. Вероятность заразиться им по-прежнему высока.

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что рост числа заболевших может быть связан с нарушением режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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