2020-05-02T12:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус

Врач перенёс заражение в средней форме
Ася КУЗНЕЦОВА
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У Проценко было поражение лёгких от коронавируса, но в объёме, позволяющем лечить не амбулаторно. Фото: Валерий Шарифулин / ТАССУ Проценко было поражение лёгких от коронавируса, но в объёме, позволяющем лечить не амбулаторно. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его заражение коронавирусом протекало типично.

- С лихорадкой, с определенным объёмом поражения лёгких на КТ, но который позволил мне тем не менее не амбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов, - рассказал Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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