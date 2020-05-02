Появилось видео с Ким Чен Ыном после его долгого отсутствия

2 Май 2020 2020-05-02T13:28:51+03:00

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Первое видео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после его долгого отсутствия для общественности опубликовало Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) на своём сайте.

На ролике Ким Чен Ын говорит свои замечания сопровождающим его чиновникам на открытии завода по производству удобрений. Все сопровождающие, как и сам Ким Чен Ын, без масок.

Ранее сайт kp.ru публиковал первые после исчезновения на 20 дней фотографии председателя Госсовета Северной Кореи. 1 мая прошла церемония завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном. Ким Чен Ын участвовал в торжественном открытии завода и перерезал красную ленту.

Напомним, Ким Чен Ын перестал появляться на публике с 11 апреля. Слухи о смерти и тяжёлой болезни председателя КНДР начали распространяться, когда он пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776684" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU