Ученые назвали еще один способ передачи коронавируса

2 Май 2020 2020-05-02T15:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Назван еще один возможный способ передачи коронавируса.

Заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и способом, который в народе называют "через грязные руки". К такому выводу пришли голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета.

Они установили, что вирус поражает не только легкие человека, но и кишечник, где инфекция способна размножаться. Поэтому у некоторых зараженных появляются такие симптомы как тошнота и диарея.

Ученые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека. Этот эксперимент в лаборатории показал, что при попадании в организм, вирус действительно стремительно "разрастается". В анализах стула заразившихся людей также находили коронавирус, сказано в исследовании на портале Eurekalert.

Поэтому важно при посещении туалета мыть руки. Если в доме есть инфицированный человек, то убираться в ванной комнате нужно каждый раз после посещения. В Роспотребнадзоре советуют при уборке использовать средства с хлором.

ИСТОЧНИК KP.RU