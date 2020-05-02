2020-05-02T15:38:51+03:00
Спорт

На памятник Бекхэму надели защитную маску по решению руководства "Лос-Анджелес Гэлакси"

Акция призывает людей использовать защитные средства
Ася КУЗНЕЦОВА
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На статую Бэкхема в Лос-Анджелесе надели медицинскую маскуНа статую Бэкхема в Лос-Анджелесе надели медицинскую маскуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анджелесе на памятник бывшему игроку команды "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвиду Бэкхему надели защитную маску. Руководство футбольного клуба приняло такое решение, чтобы привлечь внимание общественности к важности применения средств защиты из-за пандемии коронавируса.

- Отлично, Дэвид Бекхэм, - сказано в сообщении в официальном аккаунте команды в Instagram.

Напомним, Дэвид Бэкхем играл в команде "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2013 год. 2 мая футболисту исполняется 45 лет.

lagalaxylagalaxy
Well done, @davidbeckham #LAProtects
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Ранее сайт kp.ru сообщал, что от коронавируса вылечились форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант и трое других игроков команды.

Об их заражении стало известно 18 марта. НБА остановила сезон после положительного теста на коронавирус игрока "Юта Джаз" Руби Гобера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На памятник Бекхэму надели защитную маску по решению руководства "Лос-Анджелес Гэлакси"
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