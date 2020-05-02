На памятник Бекхэму надели защитную маску по решению руководства "Лос-Анджелес Гэлакси"

2 Май 2020 2020-05-02T15:38:51+03:00

На статую Бэкхема в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Лос-Анджелесе на памятник бывшему игроку команды "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвиду Бэкхему надели защитную маску. Руководство футбольного клуба приняло такое решение, чтобы привлечь внимание общественности к важности применения средств защиты из-за пандемии коронавируса.

- Отлично, Дэвид Бекхэм, - сказано в сообщении в официальном аккаунте команды в Instagram.

Напомним, Дэвид Бэкхем играл в команде "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2013 год. 2 мая футболисту исполняется 45 лет.

lagalaxy Well done, @davidbeckham #LAProtects

Ранее сайт kp.ru сообщал, что от коронавируса вылечились форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант и трое других игроков команды.

Об их заражении стало известно 18 марта. НБА остановила сезон после положительного теста на коронавирус игрока "Юта Джаз" Руби Гобера.

ИСТОЧНИК KP.RU