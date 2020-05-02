2020-05-02T15:19:15+03:00
Общество

Немцы нашли природное лекарство от похмелья

Ученые провели эксперимент, предложив трем группам добровольцев выпить и полечиться
Юлия САЛЬНИКОВА
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Участников эксперимента напоили и отправили домой трезветьУчастников эксперимента напоили и отправили домой трезветьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Немецкие ученые собрали добровольцев и попросили их напиться ради науки. Эксперимент состоял в том, чтобы вычислить, у какой из трех групп испытуемых на утро после "застолья" будут наименьшие симптомы похмелья.

Лечить добровольцев решили тремя способами. Первая группа получила раствор трав:

- Экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин,- сказано в исследовании, опубликованном MedicalXpress.

Вторая группа получила раствор глюкозы, но без лекарственных трав, а третья - плацебо.

Самыми бодрыми на утро оказались счастливчики из первой группы. Число тех, кого тошнило, было на 42 процента меньше, чем у участников из других групп. Головную боль испытывали на 32 процента меньше людей.

- Чувство безразличия уменьшилось в среднем на 27%, а беспокойство - на 41 процентов,- сказано в исследовании.

Этот эффект ученые не смогли объяснить, но поняли, что причина в природных флавоноидных соединениях лечебных трав.

Коллеги немецких ученых бьются над созданием алкоголя, который не вызывает похмелья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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