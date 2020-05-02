Собянин рассказал, при каком условии выдачу пропусков в Москве могут ограничить

2 Май 2020 2020-05-02T15:45:23+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном сокращении выдачи пропусков, если в столице будет и дальше расти число зараженных, а жители не станут соблюдать режим самоизоляции.

С таким предложением в мэрии готовы выйти, если "увидят какую-либо угрозу", предупредил мэр столицы.

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля, цифровые разрешения на выезд из дома нужны не только тем, кто едет на личном авто, но и пассажирам в общественном транспорте, в том числе в такси.

Но пока добраться до плато по коронавирусу в столице не могут, только за прошедшие сутки зарегистрирован 5,3 тысячи новых случаев заражения. Это больше, чем за предыдущий день.

-Пока система заполняется, она испытывает всё большую нагрузку каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя,- сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Всего в России суточный показатель по инфицированных оказался рекордно высоким - свыше 9,6 тысяч больных.

ИСТОЧНИК KP.RU