В Одессе образовалась очередь из желающих почтить память сгоревших заживо в доме профсоюзов

2 Май 2020 2020-05-02T15:32:20+03:00

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В Одессе на Куликовом поле десятки людей пришли почтить память сгоревших противников Майдана в доме профсоюзов.

Из-за угрозы распространения коронавируса к сгоревшему дому профсоюзов пропускают только по двое человек. Подъезды к площади перекрыли кордонами с военной техникой, сообщает издание "Страна.ua".

Люди в очереди занимают место своим родственникам, чтобы возложить цветы в память о погибших.

Напомним, 2 мая 2104 года группа радикалов атаковала лагерь "Антимайдана" на Куликовом поле. Люди скрылись от них в Доме профсоюзов, и радикалы подожгли его. По официальным данным, в пожаре погибли 48 человек.

Сайт kp.ru писал о годовщине трагедии и о том, что на самом деле на тот момент представляло русское движение в Одессе, какие люди оказались в Доме профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU