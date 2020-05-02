2020-05-02T15:32:20+03:00
В мире

В Одессе образовалась очередь из желающих почтить память сгоревших заживо в доме профсоюзов

2 мая 2014 года радикалы сожгли 48 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
2 мая 2014 года группа радикалов атаковала лагерь "Антимайдана" на Куликовом поле2 мая 2014 года группа радикалов атаковала лагерь "Антимайдана" на Куликовом полеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Одессе на Куликовом поле десятки людей пришли почтить память сгоревших противников Майдана в доме профсоюзов.

Из-за угрозы распространения коронавируса к сгоревшему дому профсоюзов пропускают только по двое человек. Подъезды к площади перекрыли кордонами с военной техникой, сообщает издание "Страна.ua".

Люди в очереди занимают место своим родственникам, чтобы возложить цветы в память о погибших.

Напомним, 2 мая 2104 года группа радикалов атаковала лагерь "Антимайдана" на Куликовом поле. Люди скрылись от них в Доме профсоюзов, и радикалы подожгли его. По официальным данным, в пожаре погибли 48 человек.

Сайт kp.ru писал о годовщине трагедии и о том, что на самом деле на тот момент представляло русское движение в Одессе, какие люди оказались в Доме профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как британский премьер Борис Джонсон назвал сына
Пригласили и не пустили: Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешение на въезд российских медиков
В Москве тысяча врачей уже переболели коронавирусом
В Москве от инсульта умер раввин Зиновий Коган
В Одессе образовалась очередь из желающих почтить память сгоревших заживо в доме профсоюзов
Собянин рассказал, при каком условии выдачу пропусков в Москве могут ограничить
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличать аллергию от коронавируса
Немцы нашли природное лекарство от похмелья
На памятник Бекхэму надели защитную маску по решению руководства "Лос-Анджелес Гэлакси"
Ученые назвали еще один способ передачи коронавируса
Умерла Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II
Появилось видео с Ким Чен Ыном после его долгого отсутствия
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус
У 5% - 10% населения нет иммунитета к болезням даже после вакцинации
Роспотребнадзор рассказал, когда именно в России появился коронавирус
Президент Казахстана лишил полномочий дочь Назарбаева
Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Герои-фронтовики – в каждой семье: В Ленобласти началась акция #Ленинградская память
Число заражённых коронавирусом в России превысило 15 тысяч
В России за сутки погибли 57 человек с диагнозом коронавируса
Учёные изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
Американские СМИ заявили, что в США следят за российскими военными заводами
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя