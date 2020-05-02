2020-05-02T16:06:30+03:00
Общество

Пригласили и не пустили: Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешение на въезд российских медиков

Специалистов из России попросили помочь с дезинфекцией города Мостар
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину для дезинфекции города Мостар. Причем российские специалисты выехали сюда не по собственной инициативе, а по просьбе президиума этой страны.

Но в МВД страны проигнорировали правительственное приглашения и отказались впускать российских врачей.

Все началось с того, что из посольства России направили в МИД Боснии и Герцеговины и министерство безопасности ноту, в которой был запрос на въезд на территорию страны для 24 медиков и 5 технических сотрудников для дезинфекции города Мостар.

- Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ, - приводит сообщение российского министерства ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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