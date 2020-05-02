2020-05-02T17:16:17+03:00
Общество

В Кремле ожидают, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

В 2020 году празднование Дня Победы отложили из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин планирует возложить цветы к Вечному огню. Оттуда он обратится к россиянам и поздравит жителей страны, поблагодарит ветеранов.

В этом году 9 мая традиционных парадов и праздничных шествий в честь Дня Победы не будет из-за коронавируса. Торжества перенесли на более поздний срок. Дата зависит от эпидситуации, когда в стране станет безопасно проводить массовые мероприятия.

Но несмотря на меры блокировки, в городах страны планируется провести традиционную акцию Бессмертный полк, по в виртуальном формате. В городах героях прозвучат праздничные артиллерийские залпы, в десятках городов запланирована воздушная часть парада - над главными площадями пролетят военные самолеты.

Таким образом, президент 9 мая прервет дистанционный режим работы, сейчас он живет и работает из резиденции в Ново-Огарево, оттуда проводит в видеоформате совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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