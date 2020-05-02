2020-05-02T17:55:50+03:00
В мире

В Нью-Йорке полицейские перекрыли дороги, чтобы люди могли гулять

В 30 американских штатах начали ослаблять режим блокировки несмотря на критику врачей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцам разрешили прогулки, но медики боятся, что это приведет к еще большим жертвамАмериканцам разрешили прогулки, но медики боятся, что это приведет к еще большим жертвамФото: REUTERS
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В Нью-Йорке жителям после длительной самозоляции разрешили выйти на улицу для прогулок и занятий спортом. Часть ограничений сняли в 30 штатах. Гулять со 2 мая можно даже в самом пострадавшем от пандемии коронавируса городе США, Нью Йорке.

Мэр города Билл де Блазио одобрил прогулки, но с соблюдением дистанции почти в два метра между отдыхающими. Парки все еще закрыты, но горожане смогли гулять прямо по дорогам, прилегающим к зеленым зонам. Для этого полицейские перекрыли движение.

- Мы собираемся открыть первые 7 миль улиц для пешеходов и велосипедистов в субботу. Пожалуйста, практикуйте дистанционное общение и оставайтесь в безопасности,- написал в твиттер мэр города.

В США от коронавируса умерли по данным на 2 апреля около 64 000 человек, заражены более 1 миллиона по всей стране.

Решение властей об снятии ограничений раскритиковали представители медицинского сообщества.

- Вы совершаете большую ошибку. Это будет стоить жизни, - сказал CNN доктор Ирвин Редленер, педиатр и специалист по готовности к бедствиям в Медицинском центре Колумбийского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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