2020-05-02T19:00:33+03:00
В мире

Британцы протестуют против коронавирусной блокировки массовыми объятиями

Акцию протеста устроили прямо перед входом в штаб квартиру столичной полиции
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Лондоне активисты решили обниматься, чтобы заставить власти снять режим блокировки из-за коронавируса.

Группа молодых людей собралась возле Скотланд-Ярда, у штаб-квартиры столичной полиции в центре Лондона. На требования полиции соблюдать двухметровую дистанцию активисты ответили заявлениями, что это их тело и их права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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