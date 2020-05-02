Британцы протестуют против коронавирусной блокировки массовыми объятиями

2 Май 2020 2020-05-02T19:00:33+03:00

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В Лондоне активисты решили обниматься, чтобы заставить власти снять режим блокировки из-за коронавируса.

Группа молодых людей собралась возле Скотланд-Ярда, у штаб-квартиры столичной полиции в центре Лондона. На требования полиции соблюдать двухметровую дистанцию активисты ответили заявлениями, что это их тело и их права.

ИСТОЧНИК KP.RU