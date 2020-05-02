Глава Роспотребнадзора рассказала, что обязательно нужно делать переболевшим коронавирусом

2 Май 2020 2020-05-02T19:57:49+03:00

Выписанный из больницы человек все еще должен соблюдать карантин

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала совет россиянам, победившим коронавирус. Отрицательный тест на COVID-19 после лечения не означает, что человек может свободно перемещаться по городу и безопасно контактировать с другими людьми.

- Инфицированные выздоравливают достаточно долго и диагноз «здоров» не будет поставлен до полного избавления от вируса,- сообщила Анна Попова в интервью на телеканале "Россия 24".

Она сообщила, что еще две недели всем, кто переболел, нужно соблюдать карантинный режим.

У людей с тяжелыми симптомами гораздо дольше может сохраняться способность передавать вирус, к тому же возвращаться к обычной жизни может быть опасно и для самого переболевшего - организму нужно дать время на восстановление.

Пик заразности наступает за день до появления симптомов. Что касается тестов на коронавирус, то результат можно получить только при условии, что вирус попал в организм три и более дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU