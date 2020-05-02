Губернатор Нью-Ййорка заявил об иммунитете к коронавирусу у почти 20 процентов жителей

2 Май 2020 2020-05-02T20:10:39+03:00

Мериканцам из самого пострадавшего от пандемии города сделали тесты на антитела

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Американцев из самого пострадавшего города страны, Нью-Йорка, проверили на наличие антител к коронавирусу. Оказалось, что иммунитет есть у 19,9 процентов людей. В выборку попали 15 тысяч человек, в том числе работники общественного транспорта.

- По состоянию на 1 мая, в Нью-Йорке наблюдается почти 20% положительных случаев наличия антител, а в районе Бронкса отмечается самый высокий процент, - приводит слова губернатора города Эндрю Куомо CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU