Количество зараженных коронавирусом в мире достигло численности Мадрида
Диагноз подтвержден у 3,2 миллионов человек
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По данным ВОЗ коронавирусом в мире заражены свыше 3,2 миллионов человек. Если бы собрать всех инфицированных в одном месте, то они бы полностью заполнили один из самых крупных городов Европы, Мадрид, численность которого немногим больше 3,2 миллионов человек.
Погибших в мире стало уже 230 тысяч. Если сравнивать с европейскими странами, то почти столько же людей проживает в Исландии.
ИСТОЧНИК KP.RU