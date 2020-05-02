2020-05-02T20:35:28+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло численности Мадрида

Диагноз подтвержден у 3,2 миллионов человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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По данным ВОЗ коронавирусом в мире заражены свыше 3,2 миллионов человек. Если бы собрать всех инфицированных в одном месте, то они бы полностью заполнили один из самых крупных городов Европы, Мадрид, численность которого немногим больше 3,2 миллионов человек.

Погибших в мире стало уже 230 тысяч. Если сравнивать с европейскими странами, то почти столько же людей проживает в Исландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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