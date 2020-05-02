Украинского журналиста избили и ограбили нарушители карантина: "Синяки делают упрямее"

2 Май 2020 2020-05-02T21:55:30+03:00

Журналиста избили сразу после того. как полиция уехала с площадки Фото: Кадр видео

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В Харькове толпа нарушителей карантина напала на журналиста из-за того, что он достал камеру. Никита Кныш сам рассказал о случившемся на странице в фейсбуке.

В стране действует режим самоизоляции, запрещены любые массовые мероприятия и собрания группами. Но на Украине делают исключения, то для депутатов, то для шумной молодежи.

- Так сложилось, что парковку не далеко от моего дома, недалеко от ст.м Научной облюбовали любители ночной жизни. По ночам веселая (золотая) молодежь любит подрифтовать, посоревноваться у кого выхлоп круче,- рассказал журналист.

Но 1 мая молодежь собралась на площадке, несмотря на запрет. Кныш подошел, представился журналистом, начал задавать вопросы, в итоге вызвал полицию. Правда, ни задерживать, ни разгонять молодежь стражи порядка не собирались. Посмотрели на все это и уехали. После чего нарушители избили журналиста.

Журналист рассказал о случившемся в фейсбкеФото: facebook.com

Кикита Кныш считает, у этой истории не будет продолжения. Говорит, легко отделался.

- Пара синяков делают меня сильнее и упрямее,-написал журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU