Украинского журналиста избили и ограбили нарушители карантина: "Синяки делают упрямее"
В Харькове толпа нарушителей карантина напала на журналиста из-за того, что он достал камеру. Никита Кныш сам рассказал о случившемся на странице в фейсбуке.
В стране действует режим самоизоляции, запрещены любые массовые мероприятия и собрания группами. Но на Украине делают исключения, то для депутатов, то для шумной молодежи.
- Так сложилось, что парковку не далеко от моего дома, недалеко от ст.м Научной облюбовали любители ночной жизни. По ночам веселая (золотая) молодежь любит подрифтовать, посоревноваться у кого выхлоп круче,- рассказал журналист.
Но 1 мая молодежь собралась на площадке, несмотря на запрет. Кныш подошел, представился журналистом, начал задавать вопросы, в итоге вызвал полицию. Правда, ни задерживать, ни разгонять молодежь стражи порядка не собирались. Посмотрели на все это и уехали. После чего нарушители избили журналиста.
Журналист рассказал о случившемся в фейсбкеФото: facebook.com
Кикита Кныш считает, у этой истории не будет продолжения. Говорит, легко отделался.
- Пара синяков делают меня сильнее и упрямее,-написал журналист.
ИСТОЧНИК KP.RU