2020-05-02T23:17:10+03:00
Общество

В Подмосковье пассажиров не будут пускать в общественный транспорт без масок

Губернатор подписал постановление о введении масочного режима
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маски до 12 мая только рекомендуют носить, после 12-го - это обязанностьМаски до 12 мая только рекомендуют носить, после 12-го - это обязанностьФото: Артем КИЛЬКИН
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С 12 мая в Подмосковье вводят масочный режим из-за коронавируса. Распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Появляться в общественных местах без масок и респираторов будет нельзя, это касается и общественного транспорта. Пассажирам разрешать заходить в салон только при наличии этих средств защиты от вируса.

До 12 мая носить маски только рекомендуют, после 12 числа - это уже обязательное требование. Жителей региона просят уже сейчас подготовиться к обязательному ношению респираторов и масок.

- Ежедневно Минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси, - приводит пресс-служба слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой.

Московская область вошла в список регионов России с самой высокой смертностью от коронавиурса - 0,82 процента.

Этот аксессуар, маски, могут остаться с нами и после того, как пандемия пойдет на спад. Особенно в профессиях, связанными с международными перелетами. Так, обязательными маски могут сделать для стюардесс. Изменятся правила, вероятно, и для туристов. В некоторых странах уже заявили, что будут требовать паспорт здоровья и делить отели на "свободные от коронавируса" и нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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