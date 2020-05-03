3 Май 2020 2020-05-02T23:27:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года увеличилось до 729 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 34. Некоторые из них скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением covid-19.

Всего в России число умерших, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, достигает 1 222 человек. Однако врачи продолжают активно бороться за жизнь каждого пациента с положительным тестом на коронавирус - количество вылечившихся в разных регионах РФ уже превысило 15 тысяч.

Тем временем, в Москве специалисты насчитали тысячу врачей, которые уже переболели коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что анализ на антитела пока проходят только те медсотрудники, кто на передовой борьбы с эпидемией. Всего же тесты на covid-19 взяли у 25 тысяч работников столичных больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU