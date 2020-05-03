2020-05-02T23:05:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 мая 2020 года составило 12 507 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 маяОперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К утру 3 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 13 314 случаев заболевания коронавирусом. Данные публикует Министерство здравоохранения Московской области. Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в регионе сообщает, что с начала пандемии в области провели почти 180 тысяч тестирований на инфекцию.

В инфекционных клиниках Подмосковья лежат пациенты и из других регионов и даже иностранцы. Существенная часть пациентов с другой пропиской — москвичи. С момента вспышки болезни, в Московской области от нее пролечились 507 человек. От коронавируса в регионе скончались 110 пациентов.

Напомним, в регионе сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Для любых поездок нужны цифровые пропуска, а с 12 мая вводится так называемый масочный режим. Пока же носить респираторы лишь рекомендовано, но с момента, обозначенного в указе губернатора, носить средства защиты в людных местах становиться обязательным.

За все нарушения в условиях режима повышенной готовности могут наказать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Санкции строже действуют для заболевших, которые достоверно зная о своем диагнозе, нарушат карантин. Наказание предусматривает не только штраф, но и в некоторых случаях уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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