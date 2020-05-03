Число заболевших коронавирусом в Москве на 3 мая 2020 превысило 62,5 тысячи человек

3 Май 2020 2020-05-02T23:05:32+03:00

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По состоянию на утро 3 мая число заболевших коронавирусом в Москве равняется 62 658 человек. Данные опубликованы на официальном интернет-портале городской мэрии. Статистику ведет оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Все пациенты с выявленным COVID-2019 находятся под наблюдением врачей. Однако не все из них лежат в инфекционных стационаров. Лечащий врач может принять решение отправить пациента на домашний карантин. Так делают с людьми, у которых коронавирусная инфекция протекает без серьезных осложнений. Зараженным, которых отправили домой, запрещено покидать место жительства.

В общее число заболевших также входят данные выздоровевших. К 3 мая из больниц Москвы выписаны свыше 6,3 тысяч человек. Кроме того, в столице зафиксировано 729 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

До 11 мая в Москве сохраняется действие указа мэра о всеобщей самоизоляции. Покидать дома можно только в исключительных случаях. Все они описаны в постановлении главы города: поход в магазин, аптеку, больницу, на работу, прогулка с животным не далее чем в 100 метрах от дома.

Для всех поездок следует оформлять цифровой пропуск. Если ранее вы получали рабочий пропуск, то в срок до 4 мая следует продлить его. Он нужен для передвижения на личном и общественном транспорте. При регистрации пользователь указывает номер проездной карты или госномер личного авто. Без пропуска могут наказать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице коронавирусом могут болеть около 2% жителей. Он отметил, что за последние недели в городе кардинально увеличили число тестов на COVID-2019. Теперь это не только лабораторные исследования, но и диагностика коронавируса с помощью компьютерной томографии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU