2020-05-02T23:27:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года увеличилось до 6 374 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 3 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года увеличилось до 6 374 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. Всего за сутки из столичных больниц были выписаны 608 пациентов.

Всего в России с начала распространения заболевания вылечились 15 013 человек. А с начала эпидемии медики провели уже более 3,9 миллиона тестов на covid-19. Однако специалисты призывают не расслабляться граждан и строго соблюдать режим самоизоляции, продленный в стране до 11 мая включительно.

К слову, в число переболевших вирусом вошли и медики. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, антитела обнаружили у тысячи врачей. Это значит, они переболели и в их организме выработался иммунный ответ на инфекцию.

Отмечается, что не у всех излечившихся появляются антитела к коронавирусу. По оценке специалистов Роспотребнадзора в 10 процентах случаев они могут не вырабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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